Hamilton por récord absoluto en Portugal, Mercedes busca séptimo título

"Desde entonces, nosotros nos concentramos en la mejor forma de prepararnos para los circuitos que no conocemos, y en maximizar la rapidez de toma de datos", apuntó Toto Wolff, el team principal de Mercedes.

"Portimao parece una pista muy entretenida con muchos desniveles y curvas poco habituales. Aunque algunos equipos vinieron a hacer ensayos aquí hace varios años, nunca fue utilizado para la F1", subraya Pierre Gasly, el piloto francés de AlphaTauri.

El viento, con ráfagas previstas para el domingo en el Algarve, podría también complicar las cosas en la carrera.

Made it to Portugal! Hope you are all staying safe 🙏🏾 pic.twitter.com/mKWllT24VT