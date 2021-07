Copa Oro 2021 Concacaf Harold Cumming a Richard Peralta: 'Reaccioné mal con él y le pedí disculpas'

Por Carlos Figueroa Jaramillo



Harold Cummings fue protagonista al final del partido ante Catar. El defensa y capitán de la "Sele" terminó exaltado en la última jugada con su compañero Richard Peralta, a quien le pidió disculpas en el camerino.

"Hay cosas que mejorar, empezando desde la parte de atrás, como en la parte de adelante. Ahora hay que recuperar ver video de lo que hicimos bien, analizar todo esto y agradecerle a los compañeros por la entrega", manifestó el zaguero central en el zona mixta.

Sobre su reacción con Richard Peralta, el zaguero señaló que todo quedó arreglado en el camerino.

"La actitud del compañero es rescatable, Richard es un excelente jugador. Yo en un momento del partido en la última jugada reaccioné de forma incorrecta con él, le pedí disculpas en el camerino, se lo dije sin ninguna mala intención".

"Así se juegan los partidos, tenemos que jugar con esa actitud, con esas ganas, no importa el rival que esté al frente, catar es un gran equipo, la línea defensiva no estuvo compacta, hicimos un gran trabajo... remontar al rival tres veces no es fácil, tuvimos la posesión de la pelota, pero también tenemos que reflejarlo dentro de la cancha", agregó.

El fútbol es de 11 jugadores, si el equipo pierde, perdemos todos, si el equipo gana, ganamos todos. No se puede salir nadie, el primer defensa es el delantero, como el primer atacante es el defensa. No estuvimos compacto en la línea defensiva, independiente de lo que haya pasado, yo estoy involucrado porque soy el capitán y tengo que manejar la línea defensiva. Soy el primer culpable, yo creo que más que buscar culpables hay que reconocer el gran esfuerzo que se hizo", puntualizó.