Espino fue seleccionado en la primera ronda por la organización de los Indios de Cleveland, con la que podrá llevar adelante su carrera como pelotero profesional.

El serpentinero tiene estatura de seis pies y dos pulgadas y se reporta que posee una recta con una velocidad que está entre las 94 y 97 millas por hora. Además formó parte de la Georgia Premier Academy en Estados Unidos.

With the 24th pick in the 2019 MLB Draft, we have selected RHP Daniel Espino from Georgia Premier Academy.The 18-year old throws HEAT, usually working in the 94-97 mph range, but has reached 100+ on his fastball. 🔥Welcome to Cleveland, Daniel!#RallyTogetherpic.twitter.com/H6pNXYYUCg