Infantino elogia su combate "contra la corrupción" en el 70° congreso de la FIFA

"Nunca más habrá corrupción en el fútbol, la hemos excluido y no la dejaremos volver", señaló el italo-suizo en la apertura del 70º congreso de la FIFA, por videoconferencia con los delegados de las 211 federaciones.

A la ofensiva evocó el proceso del que es objeto desde el 30 de julio debido a los tres encuentros secretos que mantuvo con el exfiscal general suizo, entonces encargado de instruir una serie de investigaciones dirigidas a antiguos responsables de la FIFA.

"Son encuentros que querían mostrar que la nueva FIFA está a miles de kilómetros de la antigua", señaló Infantino, "víctima de funcionarios corruptos", añadió, en alusión al equipo que rodeaba a su antecesor, Joseph Blatter, que dejó el cargo en 2015.

FIFA President declares the 70th #FIFACongress CLOSED. The 71st #FIFACongress is scheduled to take place in 2021 in Tokyo, Japan . 🔜🇯🇵Please note that the post- #FIFACongress press conference will follow shortly. 🗞💻 pic.twitter.com/xZYhdaaJ9s