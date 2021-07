Eurocopa Italia-Inglaterra: alineaciones confirmadas para la final en Wembley

Southgate prefirió a su lateral derecho de 30 años sobre el más inexperto Saka, de solo 19. El defensa del Atlético de Madrid solo había disputado dos partidos como titular en esta Eurocopa: contra Croacia (1-0) en el estreno y frente a Alemania (2-0) en octavos de final.

Por parte de los 'Azzurri', Roberto Mancini repite el once inicial de la semifinal ante España con los experimentados centrales Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, y con Marco Verratti en la medular junto a Jorginho y Nicolo Barella, y un tridente ofensivo con Lorenzo Insigne, Ciro Immobile y Federico Chiesa.

Alineaciones:

Italia (4-3-3)

Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (capt.), Emerson Palmieri; Nicolo Barella, Jorginho, Marco Verratti; Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne

Seleccionador: Roberto Mancini (ITA)

Inglaterra (5-3-2)

Jordan Pickford; Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Kalvin Phillips, Mason Mount; Harry Kane (capt.), Raheem Sterling

Seleccionador: Gareth Southgate (ENG)

