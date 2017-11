Tanto el delantero Abraham (20 años) como el centrocampista Loftus-Cheek (21 años), ambos formados en el Chelsea, están cedidos en el Swansea y en el Palace respectivamente.

"Si pido a los entrenadores que tengan valentía para hacer jugar a los más jóvenes creo que yo debo hacer lo mismo", explicó el seleccionador Gareth Southgate en conferencia de prensa.

También destaca la vuelta a una convocatoria del lateral del Mánchester United Ashley Young (32 años), que no lo hacía desde 2013.

El gran ausente de la lista fue el centrocampista del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain.

Congratulations to @J_Gomez97, @rubey_lcheek and @tammyabraham on their first #ThreeLions call-ups! 👏 We’ll have the full squad soon... pic.twitter.com/E6tuJ1rSUz