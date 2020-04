El base, quien jugó por 13 años con Detroit, afirmó que contaba con todos los requisitos necesarios para formar parte de aquel selectivo, sin embargo, no fue tomado en cuenta y lamenta esa decisión.

"Cuando hicieron la selección para el Dream Team y no estaba incluido hubo mucha controversia. Todavía no sé quién fue el responsable o por qué pensaron que no debían contar conmigo. Conozco los criterios que había para la selección del equipo y los cumplía todos. Es la mayor mancha en mi currículum", señaló en entrevista.

Cabe recordar que el tema salió a flote debido a que en los episodios tres y cuatro de "The last dance", los Pistons fueron uno de los principales protagonistas, ya que al final de la década de 1980 vencieron en tres ocasiones consecutivas en postemporada a los Bulls de Michael Jordan.

Fue en los playoffs de 1991 que Chicago por fin pudo ganarles para avanzar a la final de la NBA, no obstante, en aquella serie, Thomas y todos sus compañeros rehusaron darles la mano a sus contrincantes, y el ex jugador considera que ese gesto fue lo que lo marginó de aquel "Dream Team".

"Echando la vista atrás, si no formé parte del Dream Team porque, ya sabes, tuve un lapso en términos de emoción al no estrechar la mano de alguien. Si esa es la razón por la que no formé parte del selectivo, entonces estoy más decepcionado hoy de lo que estaba en aquel entonces, cuando no me llamaron", sentenció.

Texto: Adrián Hernández Ruiz (Notimex)