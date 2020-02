Aunque hasta el momento no ha recibido ningún acercamiento u oferta relacionada, Rodríguez aseguró que, de ocurrir, estaría disponible.

"La oportunidad no se ha dado. Cuando ocurra esa oportunidad, algún equipo me haga el acercamiento, uno obviamente no le va a decir que no", dijo el exreceptor previo a hacer el lanzamiento de honor en el partido semifinal entre República Dominicana y Puerto Rico en la Serie del Caribe 2020 este jueves.

A juicio de Rodríguez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, su experiencia como receptor lo hace el candidato idóneo para capitanear una novena.

"Nosotros (los catchers) tenemos un acercamiento diferente al juego. Nosotros estudiamos el juego mucho más. No es estar en el home, pedirle un lanzamiento al pitcher y ya. Nosotros tenemos que estudiar mucho, hacer mucho análisis, para darle la mejor información posible al pitching coach y al lanzador que lanza esa noche para tratar de ganar el juego", narró el 14 veces Todos Estrellas.

"No es fácil, por eso es que obviamente tenemos una mentalidad de juego diferente. Nos enfocamos más en los lanzadores y en el pitcher que en el bateo", agregó Rodríguez, quien ganó la Serie Mundial con los Marlins de Florida en 2003.

Rodríguez se retiró de las Grandes Ligas en 2012 y en 2017, primer año de elegibilidad, fue electo al Salón de la Fama. Momento que considera como el más grande de su carrera.

"Doy gracias a Dios que tuve una buena carrera. Tuve la oportunidad de ganar series mundiales. Cuando uno gana una Serie Mundial eso es lo mejor como jugador. He ido a juegos de estrellas, pero obviamente una de los momentos más lindo fue cuando me llamaron para el Salón de la Fama. Esa llamada es un sueño que cada jugador tiene en su carrera", rememoró.

"Gracias a Dios se me dio esa llamada cinco años después como primera ronda del Salón de la Fama que son muy poquitos los que tienen esa oportunidad", dijo.