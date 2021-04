Jaime Barría asimila su situación actual y se concentra en el trabajo

Por TVMAX



Aunque al principio se sintió molesto, Jaime Barría toma su envió al campo de entrenamiento alternativo con tranquilidad ya que es consciente que la oportunidad de volver a la 'Gran Carpa'.

El pasado martes, directivos de los Angelinos de Los Ángeles le informaron a Barría que no será parte de la nómina de ese equipo para el inicio de la temporada 2021 del béisbol de las Grandes Ligas.

"Al final ellos tomaron la decisión", expresó el lanzador panameño en entrevista al programa radial Frecuencia Deportiva. "Le hice la pregunta al gerente y me dijo que me subirían como relevo o abridor. Entonces eso no es una excusa cuando saben que puedo hacer el trabajo por los dos lados. Eso me tiene un poco molesto, pero lo que me queda es seguir trabajando y meter mano", agregó.

Barría manifestó que se siente bien físicamente y considera que pudo haber hecho el equipo grande de los Angelinos ya que tuvo una buena pretemporada.

"Voy al campo de entrenamiento alternativo en Arizona. Solamente se va a practicar un mes y, dependiendo como esté el equipo, subirán o bajarán gente", precisó.

En cuatro salidas en la pretemporada, Barría tuvo récord de una victoria y una derrota, con 10 ponches recetados y dos bases por bolas otorgadas. Además de una efectividad de 7.45 en nueve episodios y dos tercios de trabajo.