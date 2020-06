En entrevista con Agenda Fútbol, el entrenador revivió momentos destacados en el fútbol panameño desde su llegada a Sporting Coclé.

"Luego regreso a San Miguelito... vivía en Los Libertadores y caminaba hasta el estadio. Comenzamos a trabajar en la cancha del 28 que ese tiempo era de arena. En esos tiempos el Sporting estaba de media tabla hacia abajo", recuerda Palacios.

Palacios luego de su paso por Sporting llega a Plaza Amador en un momento de crisis. También dirigió a Árabe Unido, club con el que se coronó campeón por primera vez en Panamá.

Sobre porque no se le ha tomado en cuenta para selecciones menores, el DT señaló: "El nombre mío ha estado muchas veces sonando. De repente no soy del gusto de un federado, o de pronto no es el momento, o Dios... todo tiene su tiempo. En el momento que me requieran voy a estar ahí, sino me requieren, igual voy a sacar jugadores para las selecciones".

Sobre la vuelta al fútbol de la LPF, luego del Covid, dijo: "Esto no es culpa de la federación, ni el gobierno. Es el momento para hacer una re-ingeniería en el fútbol panameño".

Es estratega evitó calificar la gestión del estratega argentino Américo Gallego, al frente de la Selección de Panamá.

"Como espectador no te voy a opinar, ni como técnico tampoco. Cada técnico es como cada médico con su receta. Me reservo la opinión".

Siguiendo en esa línea, Palacios dio su opinión sobre la escogencia del nuevo técnico de la Selección de Panamá: "Hay que mirar primer lo de la casa. Aquí hay técnicos, está Gary Stempel, está Julio, está el profesor Maldonado, Mike Stump, el profe Santos... si es de la casa, hay que darle las armas, como al de afuera".

"A veces la gente no ve algo, el periodista no ve algo. Panamá luego de la Copa Oro con Julio Dely, había ganado un orden y una estructura. Pacho Maturana decía: perdiendo se gana y ganando se pierde", puntualizó el entrenador.