James responde a Ibrahimovic que no se callará ante lo que vea que "esté mal"

Por EFE



El alero LeBron James defendió de nuevo la filosofía de utilizar su plataforma de deportista famoso para trabajar en favor de la comunidad negra ante las críticas recibidas por el delantero internacional sueco Zlatan Ibrahimovic que le aconsejaba que se centrase solo en el apartado deportivo.

La última crítica a la política seguida por James la recibió de parte Ibrahimovic, el delantero del AC Milan, que en una entrevista reciente con Discovery + en Suecia, el asunto fue James.

Ibrahimovic cree que LeBron James debería centrarse en los deportes y criticó el activismo social y político de la estrella de Los Ángeles Lakers.

"(LeBron) es fenomenal en lo que está haciendo, pero no me gusta cuando la gente tiene algún tipo de estatus, van y hacen política al mismo tiempo", crítico Ibrahimovic. "Haz lo que se te da bien. Tu profesión. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera un político, haría política".

Ibrahimovic argumentó que "ese es el primer gran error que cometen las personas cuando se vuelven famosas y adquieren un cierto estatus. Manténgase al margen. Simplemente haga lo que mejor sabe hacer porque no se ve bien el resto".

James no se tomó amigablemente los comentarios de Ibrahimovic y en una larga respuesta posterior al partido de la pasada noche, que su equipo de Los Angeles Lakers ganó por 102-93 a los Portland Trail Blazers, reiteró que nunca se limitaría a los deportes y que siempre usaría su plataforma en beneficio de su comunidad.

"En definitiva, nunca me callaría acerca de las cosas que están mal. Hablo sobre mi gente y la desigualdad, la injusticia social, el racismo, cosas que suceden en nuestra comunidad", defendió James. "Sé lo que pasa porque tengo un grupo de más de 300 niños en mi escuela que pasan por lo mismo y necesitan una voz".

James luego pasó a criticar a Ibrahimovic, al que definió como un "hipócrita" después de haberlo escuchado en el pasado hacer comentarios sobre el "racismo" que a él mismo le había afectado en su propio país.

"Es gracioso que haya dicho eso, porque creo que en 2018 fue el mismo deportista que criticó el trato discriminatorio que recibía en el campo porque su apellido no era original del país", recordó James.