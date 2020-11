Jefa de operaciones de los Marlins disfruta ser la primera mujer en el cargo en EEUU

Los Marlins hicieron historia el viernes al nombrar a Ng como gerente general del club, convirtiendo a la ejecutiva de béisbol de 51 años en la primera mujer en ser nombrada en ese cargo en una liga estadounidense del nivel de las Grandes Ligas.

Ng dijo que recibió una avalancha de mensajes de amantes del deporte desde que se anunció su nombramiento, incluida la exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama y la leyenda del tenis femenino Billie Jean King.

"La idea de que ha motivado a tanta gente es simplemente extraordinaria", añadió Ng. "Pensé que sería un gran problema, pero esto supera mis expectativas". Creo que eso es solo un testimonio de dónde estamos. "La gente busca esperanza y la gente busca inspiración, y estoy feliz de que esto sea parte de eso".

"Cualquiera que me conozca, sabe que he pasado incontables horas defendiendo a las niñas, defendiendo a las mujeres jóvenes, tratando de ayudarlas a avanzar en sus carreras. Hay un viejo adagio, 'No puedes serlo, si no puedes verlo", dijo aludiendo a su inédito nombramiento.

Ng, quien anteriormente trabajó como asistente del gerente general de los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York antes de unirse a las Grandes Ligas como vicepresidenta de operaciones de béisbol en 2011.

La flamante jefa de operaciones de los Marlins Ng saludó la "valentía" del director ejecutivo de los Marlins, Jeter, por ofrecerle el puesto. Ng y Jeter se conocieron previamente durante su tiempo en los Yankees.

"En Nueva York vi su valentía en el campo; con esto lo vemos fuera del campo", dijo Ng.

Ng reemplaza a Michael Hill en el papel de jefe de operaciones de los Marlins, quien fue liberado después de la temporada 2020.

Los Marlins llegaron a los playoffs de béisbol esta temporada por primera vez desde 2003, una hazaña que le valió a Don Mattingly los honores de ´Mánager del Año´ en la Liga Nacional a principios de esta semana.