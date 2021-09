Jocketa panameña Yarmarie Correa sufre accidente en pista de Thistledown

Por TVMAX



La panameña Yarmarie Correa sufrió un accidente durante la programación hípica de este martes 14 de septiembre en el hipódromo de Thistledown, Ohio (Estados Unidos).

El hecho ocurrió durante la tercera carrera de la jornada cuando Correa montaba a la ejemplar 'Somewhere Up North'. Justo cuando entraba en la curva, y muy cerca de la varanda de la pista, se produce la caída de la potranca y de la jocketa. Luego cayeron los dos ejemplares que se acercaban a la curva, 'Bionic Rosie' y 'Dialin Some Sass', junto con sus jinetes Luis González y José Bracho.

La carrera fue ganada por 'Moon Eyes', montada por el jinete Héctor Berríos.

Tras el accidente, Correa fue trasladada en helicóptero a un centro médico.

Según informó el padre de la jocketa, al periodista David Salayandía, ella se encuentra estable aunque tiene fracturas en algunas costillas y en el tabique nasal.