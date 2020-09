La temporada 2020 de Johan Camargo habría llegado a su fin

"Los Bravos reinstalaron hoy al jugador de cuadro Ozzie Albies de la lista de lesionados de 10 días después de mandar a Johan Camargo al sitio de entrenamiento alternativo del club luego del juego de anoche", señalaron los Bravos en sus redes sociales.

The #Braves have activated second baseman Ozzie Albies from the injured list. Albies has missed the past five weeks with a bone contusion in his right wrist.Infielder Johan Camargo has been optioned to the alternate training site.