Johan Camargo descansará tras sufrir molestia en la ingle

El descanso se extenderá hasta mañana, día libre de los Bravos, y se le realizarán exámenes el viernes para determinar si puede volver a jugar ese día.

La lesión del capitalino se dio en el tercer episodio, cuando dio una roleta y alcanzó la primera base por error del primera base de los Gigantes Austin Slater.

Al ver que estaba lastimado, el manager Brian Snitker y el preparador físico Charlie Culberson examinaron al jugador y decidieron sacarlo del terreno de juego por precaución.

"Para ser honesto sentí un calambre más que cualquier otra cosa", comentó Camargo con la ayuda del intérprete Franco García, "era algo que no había sentido antes. Pero no es algo serio."

Johan Camargo estuvo ausente los 16 primeros juegos de la temporada por una lesión en los oblicuos que sufrió durante el entrenamiento primaveral.

Johan Camargo leaves the game with an apparent injury. Charlie Culberson takes over for him at third base.We will provide updates as it comes available. #Braves | #ChopOnpic.twitter.com/waAUi1BA7z