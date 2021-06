Jornada de empates en el torneo Varsity Flag Football Kiwanis

Por TVMAX



Los partidos celebrados en la segunda fecha de la temporada 2021 de Kiwanis Football League, reservadas para féminas registró un bloque de empates con predominio excelente de los equipos defensores que aplicaron fundamento de juego en retirar banderines (flags) colgados en la cintura de las contrarias.

Los resultados de la división varsity femenina quedaron estampados de la siguiente manera, Kiwanis Kolts registro doble partido, primero empató con Colegio Real de Panamá Lions (7/7) y luego mediante genialidad ofensiva de Andrea Castillo pudo vencer a Brader Raiders (6/0); Colegio Las Esclavas Braves Hearts igualó con La Salle Spartans (7/7) y AIP Fighting Owls dividieron honores con Black Tigers (6/6).

La siguiente fecha será el próximo sábado 26 de junio, a partir de las ocho de la mañana, al enfrentar a La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls, Balboa Dragons vs Colegio Las Esclavas Braves Hearts; Colegio Real de Panamá Lions vs Brader Raiders y Kiwanis Kolts vs Black Tigers.

En tanto en la categoría juvenil, las chicas de la Academia Interamericana de Panamá lograron segunda victoria consecutiva tras vencer a la representación Black Tigers por marcador (13/0), La Salle Spartans venció a Mighty Eagles del Colegio de Panamá (26/0) y Kiwanis Kolts cerró exitosamente con doble triunfo tras superar a Colegio Real de Panamá Lions (25/0) mientras que Denise Guerra y Alejandra Sucre combinaron talentos sobre Brader Raiders (12/0).

De acuerdo calendario, la tercera juvenil destacan los siguientes enfrentamientos: La Salle Spartans vs AIP Fighting Owls, Balboa Dragons vs Mighty Eagles del Colegio de Panamá, Colegio Real de Panamá Lions vs Brader Raiders y Kiwanis Kolts vs Black Tigers.