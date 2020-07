"El objetivo es que José Luis Rodríguez siga en España y optar por la nacionalidad"

Norman Capuozzo, CEO y fundador de la Agencia Go Pro Sport Management, que representa al panameño José Luis Rodríguez, conversó en exclusiva con TVMAX y SomosLaSele, sobre el futuro del jugador, el valor que adquiere al debutar en primera división, y su objetivo para la próxima temporada.

Norman, quien tiene en su compañía a figuras del fútbol colombiano como Juan Fernando Quintero, Eder Balanta o Sebastián Villa, señaló que el debut de José Luis con el Alavés en La Liga, su participación en el Mundial de Rusia 2018 y fichar por el Alavés, son hechos que le dan valor a su carrera, además de su juventud (22 años).

El empresario venezolano, radicado en Medellín, Colombia, habló sobre los objetivos a futuro con el panameño.

"Somos de pensar que si en dado caso, el jugador no llega a quedar en el primer equipo del Alavés, porque el cuerpo técnico considere que necesita más experiencia, definitivamente se quedaría en España, no lo vemos saliendo de España. Ya va para para dos años en ese país y puede adquirir la nacionalidad. Obteniendo la doble nacionalidad se abren todas las ligas porque no ocupa plaza de extracomunitario", señaló el empresario.

Capuozzo agregó: "Se revaloriza aún más, joven con experiencia. El primer objetivo es que se consolide con el primer equipo del Alavés, pero si hay un cambio de última hora, se buscaría otro club en España que le siga sumando experiencia para consolidarse en primera división".