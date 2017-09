Joshua, de 27 años, buscaba una revancha en Las Vegas con Wladimir Klitschko, a quien derrotó en Wembley en abril, pero el ucraniano anunció su retirada.

En cambio, Joshua (19-0) se enfrentará al aspirante de la FIB, Pulev, en su deseo de pelear en Estados Unidos a principios del año que viene.

"Estoy impaciente por volver al ring desde Wembley y ahora estoy preparado", dijo Joshua en un comunicado emitido por Matchroom Boxing.

"Estaré muy concentrado en esta pelea número 20 de mi palmarés en las próximas ocho semanas. Estoy ilusionado por ver el ambiente de un repleto Principality Stadium y mi deseo es ofrecer a los aficionados una velada espectacular", añadió.

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, afirmó que se esperan 80.000 espectadores para la pelea.

Pulev, de 36 años, perdió su anterior pelea con un título en juego contra Klitschko en noviembre de 2014.

"No nos abrazaremos y no nos esperaremos, no correremos. Estaremos firmes y pelearemos", afirmó Pulev (25-1).

"Su estilo me va bien perfectamente y en boxeo los estilos marcan las peleas. Mi preparación será muy intensa y estaré perfectamente preparado cuando entre al ring, por lo que no tendrá ninguna posibilidad de batirme", añadió el búlgaro.