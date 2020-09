Jóvenes estrellas de la selección inglesa protagonizan escándalo

Este lunes 7 de Septiembre medios ingleses e islandeses han reportado que los jugadores Mason Greenwood y Phil Foden, de la selección Inglesa, no viajarán con el resto del grupo a Dinamarca para su segundo encuentro de la UEFA Nations league contra los daneses. Estos mismos medios informan que la razón del castigo fue por romper normas de seguridad sanitaria al invitar chicas nativas al hotel donde se concentraba la selección inglesa para enfrentar a Islandia, hace unos días.

El director técnico de Inglaterra, Gareth Southgate dijo: "Hemos tenido que decidir muy rápido para que no tuvieran ninguna interacción con el resto del equipo, ya que no podían viajar o entrenar con el equipo. Viajarán a Inglaterra de vuelta y separados. No ha pasado nada en las áreas comunes del hotel, pero todavía estamos intentando conseguir toda la información". "Los dos chicos se van a encontrar en una posición en la que se les va a juzgar, pero entienden que lo han hecho mal. Han sido ingenuos", comentó el seleccionador inglés.

Otros casos

Pero esta no es la primera vez que jugadores ingleses abandonan las concentraciones de su selección. Un ejemplo muy reciente es el del defensa y capitán del Manchester United: Harry Maguire, que fue retirado de la concentración inglesa el pasado mes de Agosto, antes del partido contra Islandia por su altercado legal en Grecia, en donde autoridades locales afirmaron que asaltó físicamente e intentó sobornar a policías griegos después de una fiesta en Mykonos.

También, en Noviembre de 2019, Raheem Sterling fue retirado de la concentración de la selección de Inglaterra al tener una pelea con su compañero y defensor del Liverpool: Joe Gomez. Imágenes mostraron a Gomez con un rasguño en el rostro en los días después del altercado.