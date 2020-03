Jovic explica que recibió permiso del club 'blanco' para volar a su país.

El Real Madrid se halla en cuarentena desde la semana pasada después de que un jugador de su sección de baloncesto diese positivo por COVID-19.

Pero después de llegar a Belgrado, según informa el periódico deportivo AS, el jugador de 22 años fue "visto en las calles de la capital, celebrando el cumpleaños de su novia".

"Antes que nada, lamento mucho ser el asunto principal estos días, y lamento que la gente escriba constantemente sobre mí y no sobre los principales protagonistas en la lucha contra la crisis, como los médicos y todos los que trabajan en la sanidad", escribió el delantero de 22 años en la red social.

"En Madrid, mi prueba del COVID-19 dio negativo. Así que decidí viajar a Serbia para ayudar y apoyar a nuestra gente, además de para estar cerca de mi familia, con el permiso de mi club", explicó.

"Cuando llegué a Serbia me dieron el test y di negativo. Lamento mucho que algunas personas no hiciesen su trabajo con profesionalidad y no me diesen instrucciones precisas sobre cómo debería comportarme durante mi aislamiento", añadió.

"En España está permitido ir a comprar comida o productos en farmacias, lo que no es el caso aquí (en Serbia). Pido perdón a todo el mundo si de alguna forma hice daño o puse a alguien en peligro. Espero que juntos superemos esto", concluyó el delantero nacido en Bosnia.