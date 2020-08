Judge hila quinto juego seguido con jonrón en triunfo ante Medias Rojas

En el juego que cerró la jornada de las Grandes Ligas de béisbol (MLB), los Yankees completaron una serie de tres triunfos frente a sus archirrivales y lideran la división Este de la Liga Americana con 7 victorias y 1 derrota.

En un vacío Yankee Stadium, Judge conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras. El primer imparable fue en la segunda entrada para darle una ventaja parcial de 3x2 a los neoyorquinos y el segundo fue para enviar de nuevo la pelota a las gradas para sumar las dos últimas carreras de los Yankees.

El toletero, de 28 años, también igualó a Álex Rodríguez como los únicos jugadores de los Yankees en sumar cinco jonrones en los primeros ocho partidos de una temporada.

Dos veces All-Star, Judge lideró la Liga Americana con 52 jonrones en 2017, una cifra que bajó hasta los 27 en cada una de las últimas dos temporadas, en las que estuvo afectado por lesiones.

FIVE straight games with a home run for Aaron Judge 😱Ridiculous. pic.twitter.com/1Q7vb0JbiM