Judoca Sherazadishvili se queda sin medalla y España pierde una gran opción de oro

Por AFP



El judoca español Nikoloz Sherazadishvili, dos veces campeón mundial de -90 kg (2018, 2021) y favorito al título, vivió este miércoles una participación muy decepcionante en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, donde se quedó fuera de las medallas.

Tras las bajas del tenista Rafa Nadal, la jugadora de bádminton Carolina Marín y el golfista Jon Rahm, el nombre de Sherazadishvili era señalado como una de las opciones más probables de España para una medalla de oro.

España acumula tres metales en Tokio-2020: las platas de la taekwondista Adriana Cerezo y de la piragüista Maialen Chourraut y el bronce de David Valero en bicicleta de montaña.

Sherazadishvili, que llegó a España con 14 años procedente de Georgia en compañía de su familia, había dicho en una entrevista con la AFP previa a estos Juegos se veía "quedando campeón olímpico".

Tras su participación en Tokio admitió que la decepción era enorme.

"Necesitaré tiempo para analizar todo lo que ha ocurrido hoy. No estaba bien desde el principio. Las sensaciones no eran las que deberían haber sido por todo mi trabajo y preparación, pero era el día y tenía que dar lo mejor de mí. Intenté convencerme de que estaba bien, pero no fue así", reconoció.

"El séptimo puesto es horrible. Es un día que no tengo que olvidar porque debo aprender de él, pero tengo que dejarlo de lado. No hubo nada bueno", añadió.

Su miércoles había comenzado bien en el tatami del emblemático Nippon Budokkan de Tokio, con victoria en dieciseisavos de final sobre el mongol Altanbagana Gantulga (por waza-ari) y sobre el sueco Marcus Nyman (por ippon) en octavos.

Pero todo se torció para él en la ronda de cuartos de final, donde el ruso Mijail Igolnikov le derrotó con un ippon.

Eso obligó a Sherazadishvili a renunciar al oro y la plata, y entrar en la repesca para intentar lograr el bronce, para lo que debía ganar dos combates.

La revancha de Bobonov

Pero en ese repechaje, tras una pugna muy igualada en la que el español no consiguió encontrar el camino, el uzbeco Davlat Bobonov se impuso por waza-ari en el 'golden score'.

Bobonov se tomó así la revancha de su derrota ante Sherazadishvili en la final del último Mundial, en junio en Budapest.

Ahí terminó la aventura olímpica de 'Niko' en un estreno en unos Juegos que fue muy diferente a como había podido imaginar. No pudo ocultar su decepción y las lágrimas asomaron a sus ojos tras la última derrota.

Desde el oro de Isabel Fernández en Sídney-2000, al judo español se le resiste el podio olímpico.

En la final de esa categoría de -90 kg en la que Sherazadishvili resbaló, el ganador fue el joven georgiano Lasha Bekauri, que superó en la final al alemán Eduard Trippel, mientras que los bronces fueron para el húngaro Krisztian Toth y para el uzbeco Davlat Bobonov.

Bekauri consiguió romper la hasta ahora hegemonía total de Japón en el judo masculino de Tokio-2020, ya que el país anfitrión se había colgado el oro en las cuatro categorías que se habían decidido hasta el momento.

También se disputó este miércoles la final femenina de -70kg, en la que la triunfadora fue la local Chizuru Arai, que relegó a la plata a la austríaca Michaela Polleres.

La rusa Madina Taimazova, que compite con bandera neutral, y la neerlandesa Sanne Van Dijke fueron los bronces en esa división.