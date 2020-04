"Todos nos estamos preparando para el peor escenario, debemos tener la manera de hacer frente a una eventual cancelación de la temporada, aunque también estamos manteniéndonos en forma por si hubiera opción de regresar, lo cual veo complicado", mencionó.

El jugador, de 26 años, se convertirá en agente libre sin restricciones al finalizar este torneo, donde ha promediado por partido 17.6 puntos, 3.8 rebotes, 6.6 asistencias y 1.9 robos en los 35.8 minutos que ha estado en la duela.

El elemento de los Raptors dijo que de cualquier manera todos se tienen que seguir preparando en sus casas por si se llega a reanudar la campaña 2020.

"Tenemos que hacer lo necesario para soportar el golpe tanto jugadores como propietarios y la liga. Y mientras trabajamos para tratar de reanudar la competición de la mejor forma física posible",

Sin embargo, también consideró que no le sorprendería si se volviera a jugar en cualquier fase, ya que la liga, como la gran mayoría del mundo, subsiste de los ingresos que tiene.

"Si nuestra liga es líder en términos de salud y seguridad pública y de los jugadores, debe seguir las pautas de lo que se está hablando del virus, por lo que las probabilidades están en nuestra contra. Pero está el tema del dinero, ¿verdad? Entonces creo que encontrarán la forma de solucionarlo. No me sorprendería si no volvemos a jugar como tampoco me sorprenderá si finalmente jugamos", concluyó.

Texto: Adrián Hernández Ruiz (Notimex)