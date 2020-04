Jugadores de la NBA necesitan una adaptación antes de volver

En una entrevista con la AFP, el exbase de la selección española (con la que conquistó ocho medallas) y ahora asistente especial de la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol (NBPA) -órgano que representa a los 450 jugadores profesionales- reflexiona sobre algunos de los escenarios que se están barajando y los pasos que se deberán dar para un regreso seguro a la competición.

Pregunta: Vives con tus tres hijos pequeños en un apartamento en Nueva York, que ahora es el epicentro de la crisis. ¿Cómo es tu día a día?

Respuesta: "Salgo a correr antes de que los niños se levanten, luego preparamos el desayuno y empiezan sus clases frente a los iPads y el ordenador. Luego me siento yo frente a la pantalla y comienzo mis reuniones".

P: ¿Ha significado un gran choque pasar, después de tu retirada en noviembre, de la actividad de un jugador NBA a esta situación?

R: "La verdad es que no porque tengo otros retos. Tengo la NBPA, soy asesor de la empresa Sngular en España, los niños, y eso me lleva a intentar ayudar de una forma u otra (...) si tienes otras cosas no te da tiempo a echar de menos el baloncesto".

P: ¿Cuáles son tus funciones como asistente especial?

R: "Es un puesto que no existía y uno de mis objetivos es consolidarlo para que lo ocupen luego otros jugadores. Estoy en un montón de proyectos. Me reúno con todos los departamentos y al final intento dar el punto de vista del jugador.

P: ¿Cómo están viviendo los jugadores de la NBA este parón?

R: "Se parece un poco a cualquier otro trabajo. Al final todo el mundo se pregunta cuándo vamos a volver, qué podremos hacer y qué pasará con los salarios".

- Periodo de adaptación antes de volver -

P: ¿Está siendo un reto para los jugadores mantenerse en forma física y mentalmente?

R: "Sí, eso es lo complicado y cada uno vive en condiciones diferentes. Cada día se complica más pero nadie espera que cuando esto se levante haya que jugar un partido al día siguiente".

P: ¿Habría una especie de minipretemporada antes de volver a los juegos?

R: "Se le puede llamar minipretemporada o de otra forma pero está claro que no puedes jugar (inmediatamente) por el riesgo de lesiones y porque no todo el mundo ha podido hacer lo mismo. Hay gente que tiene que estar en casa y otros que sí pueden salir a correr. Para ponerse todo el mundo igual se necesitará un periodo de tiempo de adaptación".

P: ¿Están trabajando con algún tipo de plazos para el regreso a la temporada?

R: "No hay nada descartado a día de hoy. Hay que tener varios planes porque si en vez de 60 días sin partidos son 90, quizás la liga regular no se pueda jugar o se puede acortar a cinco partidos en vez de 17. O ir directamente a los playoffs, o quizás unos playoffs más cortos. Ahora mismo no hay ninguna fecha específica. Hay que ver qué van decidiendo el gobierno y otras autoridades para determinar los pasos a seguir".

P: ¿Tampoco está descartado que la competición se reanude con público en las gradas?

R: Es pronto para decir. Cuando esto se levante todavía habrá algunas reglas, se podrá salir un poco más pero no creo que de repente tengamos 30.000 personas en el estadio. Quizás los primeros partidos sean sin gente".

P: También parece que se está considerando que los playoffs se disputen en una misma ciudad para controlar más el entorno y proteger a los jugadores de los contagios.

A: "Es otro plan más. Creo que se están estudiando las posibilidades para intentar salvar la temporada y que todo está sobre la mesa".

- Recorte de salarios -

P: Mencionabas antes que los jugadores se preguntan qué pasará con sus salarios, ya que ahora mismo hay dudas de que puedan seguir cobrándolos en su totalidad a partir del 15 de abril.

A: "Sí, teníamos seguro que el día 1 se iba a cobrar, la NBA tiene sus reuniones y hay que ver cuál es la mejor opción. Nosotros estamos peleando por nuestros jugadores para llegar a un acuerdo para que sea lo mejor posible, porque al final la liga y nosotros estamos en el mismo barco".