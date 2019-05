Sobre los homenajeados: "Primero, lo lindo que se vio al inicio de los jugadores homenajeados. Fantástico agradecerles a Blas, Tejada, Penedo y Baloy por todo lo que le dieron a la selección".

Sobre el partido y el rival: "Partido disputado con pocas ocasiones para ambos equipos".

"Esta es una selección (País Vasco) que no conocíamos tanto. Este equipo no tiene nada que ver con el equipo que jugó ante Venezuela. Jugamos con línea de cuatro y después con línea de cinco. Me gustó como el equipo se desempeñó."

"Creo que usaremos el sistema que sea, dependiendo del rival que tengamos en frente."

"Fue un partido aceptable. Pudimos ver a jugadores que no habíamos visto anteriormente."

"Creo que País Vasco sí es un rival fuerte, a pesar de que juega dos veces al año."

Kevin Galván: "No me gusta valorar a los jugadores individualmente, pero me ha gustado el desempeño de Kevin Galván. Hubo cosas que no nos gustaron de él, que después pudo corregir".

Los amistosos que vienen: "Veremos cosas distintas. Van a entrar algunos jugadores y saldrán otros. Seguramente veremos cosas diferentes ante Colombia y Uruguay".

"A partir de mañana analizaré a Colombia y veremos cómo le vamos a jugar. Enfrentaremos a dos selecciones suramericanas que tienen un nivel superior."

"Enfrentar a equipos de gran nivel nos hará mejores."

Valentín Pimentel: "Creo que la posición natural de Pimentel es de media punta y doble punta. Creo que lo ha hecho bien".