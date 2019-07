¿Cómo recuperar al equipo?: "Eso mismo nos preguntamos nosotros. Una pena lo que ha pasado hoy. Sabíamos que iba a ser un partido muy cerrado. Una pena porque nos fuimos por delante y por una jugada desafortunada nos empatan".

El ánimo del grupo: "Nos tocará trabajar esa parte (anímica). Nos tocará recuperarlos e intentar ganar".

El partido: "Cuando hicimos el gol estábamos bien. Antes y después del gol (de El Salvador) sufrimos. El gol fue un golpe anímico. El equipo lo intentó en algunas ocasiones".

"En la primera parte tuvimos algunas llegadas. En la segunda parte, tal vez la jugada más clara fue la de Gilberto (Hernández). Creo que el partido estaba para terminar 1-0 o 2-1 con la jugada de Gilberto."

La parte física: "Sobrecarga física, imposible. Después de Copa Oro, tuvimos una semana de trabajo con este equipo. En la parte física estuvimos bien."

¿Qué pasó con Isidoro Hinestroza? :"Habrá que evaluar a Hinestroza. Creo que es un tema de cansancio y de fatiga."

Su futuro como técnico: "No tenemos presión... en absoluto. No se me puede evaluar por la Sub-22 sino por otras cosas."