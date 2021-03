Karim Benzema: "Sólo tengo un amigo"

Por TVMAX



Benzema toma la palabra. El delantero francés, que es duda hasta la última hora para el derbi, ha concedido una entrevista para la revista 'ICON', de 'El País', y ha mostrado su lado más personal. Además, el francés recuerda su relación con Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid y explica su conexión con Zidane.

Las declaraciones completas de Benzema a dicha revista se publicarán el próximo sábado en un amplio reportaje con el delantero del Real Madrid.

Benzema llegó al Real Madrid en el año 2009 junto a Cristiano Ronaldo y Kaká, entre otros, en lo que fue la vuelta de Florentino a la presidencia del conjunto de Chamartín. El francés guarda un gran recuerdo de la etapa que compartió con el delantero portugués: "Era muy feliz con Cristiano", asegura en 'ICON'.

El delantero portugués se marchó a la Juventus el verano de 2018 y a Benzema le tocó cambiar su rol en el equipo: "Lo único que diría es que la marcha de Cristiano me permitió desempeñar un papel distinto. Él estaba marcando 50 o 60 goles al año y había que adaptarse a su juego. Es uno de los mejores del mundo", afirma el francés. Sobre su relación con Zidane, Benzema asegura que "es un hermano mayor para mí. Fuera del campo, siempre está ahí para aconsejarme".

En el plano más personal, Benzema se abre en esta entrevista y, al ser preguntado por la importancia de la amistad en su vida, afirma que "solo tengo un amigo. Lo que demuestra que la amistad es muy importante para mí". El francés, al que se le achaca en ocasiones su frialdad, declara que "no es cierto que nada me afecte. Tengo sentimientos, pero nunca mostraré mis debilidades, aunque las tenga".

Karim se crió en la humildad de su barrio de Lyon, algo que ha marcado su educación y su carácter.

"Vengo de un barrio donde las cosas eran difíciles. Cuando veía a los chicos mayores bien vestidos y con coches bonitos, lo que quería era ser como ellos", afirma un Benzema que explica que no tiene ídolos, si no modelos: "No tengo ídolos, pero sí modelos. En el fútbol, diría que Ronaldo, el brasileño, fue un modelo para mí. También admiro a Mike Tyson, porque tanto él como yo venimos de abajo y fuimos subiendo. Nadie nos ha regalado nada".

El delantero del Real Madrid también se pronuncia sobre el racismo que sufren algunos jugadores en los terrenos de juego. "No debería pasar nunca. Es asqueroso, horrible y sucio. Todos somos iguales", finaliza Benzema. Para conocer todas las declaraciones del francés habrá que esperar al sábado 6 de marzo, cuando salga a la luz su entrevista completa para 'ICON'.

Fuente: Diario AS