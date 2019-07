La mano de Kawhi Leonard, protagonista en Las Finales y en los tribunales

El alero, recientemente fichado por Los Ángeles Clippers, considera que la marca que desarrolló en 2011 durante su etapa con la compañía estadounidense Nike le pertenece al haber tenido la idea y reclama que le sea reconocido para poder explotar el logotipo con la marca New Balance, de la que es imagen desde 2018.

Tras la denuncia de Kawhi, el pasado 4 de junio, durante Las Finales de la NBA de las que fue nombrado jugador más valioso (MVP), Nike ha presentado una contrademanda en la que afirma que el jugador les presentó un diseño, pero que no fue el finalmente registrado.

Una situación que se encuentra en litigio y que tiene como fondo el reconocimiento de la propiedad intelectual del logo 'Klaw' que ambas partes reclaman.

"Se presume que el primero que registra la marca es el que la ha desarrollado. Eso no quiere decir que tú no te hayas podido agenciar de la idea de un tercero y este se puede oponer contra la titularidad de una marca. Puede que, en este caso, Nike lo haya registrado, pero Leonard defienda que él lo creo y que hizo los bocetos", explica a EFE el socio responsable del área de Derecho del Deporte y socio de Mercantil de Écija Abogados, Ricardo Oliveras.

Un diseño basado en las proporciones de las manos de Kawhi Leonard, que Toronto Raptors analizó tras lograr el fichaje del jugador estableciendo que son un 52 por ciento más grandes que el promedio, midiendo 28,57 centímetros extendida desde el dedo meñique hasta el índice.

El desarrollo de estas marcas es un proceso habitual entre las grandes estrellas del deporte, sobre todo en Estados Unidos, ya que las empresas buscan crear una identidad propia que atraiga a la gente a comprar su producto ya que, sin necesidad de que aparezca la imagen del deportista, se identifique con él.

Dentro de esta estrategia, el caso más destacado es el de 'Air Jordan', marca que desarrolla productos propios dentro de Nike en base a la imagen de Michael Jordan y que, incluso, es el logo que aparece en el 'merchandising' de Charlotte Hornets, franquicia propiedad de Michael, tras el acuerdo alcanzado entre la multinacional estadounidense y la NBA para ser su proveedor exclusivo de uniformes e indumentaria deportiva.

"Pero en estos casos lo normal es que la marca se desarrolle de forma conjunta. Hasta aquí se presume que pertenece a Nike porque lo tiene registrado a su nombre. Además, hay que poner en contexto que este logo se desarrolló en un contexto de patrocinio por el cual Nike pagó a Kawhi Leonard", añade Oliveras.

Un contrato que, según el experto, a pesar de estar terminado, no limita el uso de la marca, ya que eso es "independiente de que se haya acabado el contrato".

"Nike, en este caso, no pierde la propiedad de ese logo por el hecho de que ese contrato de patrocinio haya terminado, son dos cosas totalmente ajenas; la propiedad intelectual sobrevive a la duración del contrato de patrocinio. Eso sí, una empresa como Nike no creo que quiera explotar esa marca, simplemente quiere limitar a la competencia para que su competidor, en este caso New Balance, no se beneficie de tu trabajo", agrega Oliveras.

Esta situación no es nueva para Nike ya que el año pasado Roger Federer cambió la marca estadounidense por la japonesa Uniqlo tras 24 años y también le reclamó su logo, en este caso haciendo mención a sus iniciales 'RF'. En este caso la presión fue pública y no se acudió a los tribunales.

Finalmente, Nike le cedió el logo a Federer que, curiosamente, a pesar de no estar vinculado bajo un contrato de patrocinio con la compañía de Estados Unidos, sigue utilizando sus zapatillas para sus actividades tenísticas. Una solución pacífica que, según apunta Ricardo Oliveras en una conversación con EFE, parece estar lejos de que se produzca en el caso de Kawhi.

"Viendo el tema desde fuera, yo no pongo en duda que Kawhi tuviese la idea, pero el desarrollo fue en equipo y para un fin que era promocionar su marca. Con la creación de ese logo se produjeron muchas ventas. Tal y como está el caso veo que es una situación más a favor de Nike que de Kawhi Leonard. En principio, la propiedad del logotipo es de Nike porque ellos lo registraron", opina Oliveras.