Kerr, optimista tras lesión de Curry: "No parece demasiado serio"

"La prueba (médica) nos ha aportado más bien buenas noticias (sobre la lesión). No parece demasiado serio pero no jugará mañana (sábado)", explicó el técnico de los vigentes campeones de la NBA.

"Va a hacer falta seguir la evolución durante los próximos días, ya que todavía le duele. Es una contractura en los abductores, el examen médico es alentador, no vamos a tomar riesgos. No jugará hasta que no esté al 100%", agregó Kerr.

Curry tuvo que abandonar el partido del jueves frente a Milwaukee en el tercer cuarto, durante la derrota aplastante de los suyos por 111-134. No estará el sábado frente a los Brooklyn Nets y podría perderse también los encuentros del lunes y el martes ante Los Angeles Clippers y los Atlanta Hawks respectivamente.

"(Curry) está un poco decepcionado pero podría haber sido peor", recordó el entrenador de Golden State.

A sus 30 años, el armador estrella de los actuales campeones disputó solo 51 de los 82 encuentros de la pasada temporada regular debido a lesiones en una rodilla y un tobillo.

Este curso registra promedios de 29,5 puntos, cinco rebotes y 6,1 asistencias por partido, con un 49,2% de acierto en el lanzamiento de tres. Los Warriors presentan un balance de 10 victorias y solo dos derrotas.