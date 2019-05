Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, ha confirmado que Mohamed Salah no podrá enfrentarse este martes al FC Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Champions, que se jugará en Anfield Road.

“Nada. No juega. Seguro. Por desgracia no podremos contar con él”, ha asegurado el alemán en la rueda de prensa previa al partido. Klopp explcó que “Salah quería jugar, pero los médicos no se lo permiten”.

Sin Salah y sin Firmino, también lesionado, asume Klopp que “no es la situación que queríamos para el partido de vuelta, pero vamos a intentarlo. Y si el partido nos da una oportunidad, ahí estaremos”. El alemán recordó que “tenemos que marcar varios goles y además evitar que ellos lo hagan. Y eso no pasa mucho, porque el Barça marca casi siempre, por lo que el reto es grande y hay que hacer un partido perfecto”. Sin embargo, asegura que “este equipo es increíble y con la ayuda de Anfield lo vamos a intentar”.

El entrenador del Liverpool no quiso profundizar en el partido que imagina o si le hará falta marcar cinco goles para estar en la final, pero explicó que “no hay que pensar que si en los primeros minutos nos has marcado se acabó, porque puedes marcar tres al final. Igual que marcar tres goles en los primeros cinco minutos, que no va a pasar, te garantiza nada. Hay que prepararse para luchar 95 minutos, mientras haya posibilidad hay esperanza”. De todas formas, Klopp recordó que “sin dos de los mejores delanteros es más complicado”, en referencia a las ausencias de Firmino y Salah.

Se le preguntó si la debacle azulgrana del Barça en Roma le sirve de referencia, pero rechazó la comparación: “La Roma había marcado fuera de casa, nosotros no, así que no nos vamos a comparar. Y además venimos de jugar tres partidos en seis días y el Barça ante el Celta pudo cambiar a once jugadores".

Por último, hizo un llamamiento a Anfield para buscar el milagro: “El ambiente debe ser increíble, que sea una fiesta. Ya falta de alcohol, hay que celebrar con fútbol”.

nota de www.mundodeportivo.com/EduPolo