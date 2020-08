Kyle Kuzma y su gran forma con Los Ángeles Lakers

El partido quedó marcado por el lanzamiento final de Kyle Kuzma. El alero terminó con 25 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un 3 de 5 en triples. Más allá de las cifras, de sobresaliente en ambos costados, las sensaciones físicas con Kuzma son de alto nivel.

"Kuz es una opción para nosotros. En los entrenamientos está a alto nivel y es importante tener esa tercera opción. Tenemos jugadas para él y va a ser una opción para ese tipo de situaciones. Bron ha hecho un gran trabajo en dar el pase y crear espacio", analizó el entrenador Vogel.

"La defensa estuvo pendiente de Bron, se fueron con él. Queríamos que Kuz tuviese el tiro, pero tenemos que estar pendientes para leer y buscar otras opciones", explicó Anthony Davis, involucrado en la acción como bloqueador y pasador. "Pero Kuz pudo crear el espacio y tener un gran lanzamiento. Está con confianza y es muy capaz de anotar tiros importantes. Le gustan los desafíos y está a un gran ritmo en ambos lados de la cancha".

Started the game. Ended the game. #KuzControl for the win. pic.twitter.com/hxkvt2oWYE — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 11, 2020

"Es un gran tiro y un refuerzo de confianza para Kuz, un jugador al que vamos a necesitar", sentención LeBron, que completó 29 puntos, 12 asistencias y 1 rebote, la cifra más baja en tableros desde noviembre de 2010.

"Vamos a necesitar a todos, pero Kuz nos da esa combinación de tamaño y atletismo, defiende y se puede poner caliente", siguió Vogel. "No podemos confiar solo en nuestras dos estrellas. Desde que comenzamos la reanudación está a gran nivel y va a ser importante para nosotros".

"No creo que vayamos a mantenerlo en el quinteto, va a depender del rival", explicó el entrenador sobre las rotaciones. "Necesitamos dos guardias rápidos, es una liga de small-ball. KCP y Danny (Green) son la pareja más probable para los titulares, pero va a depender de los rivales. Denver tiene tamaño y tenemos que igualarlo, también los partidos de clasificación nos dan la oportunidad de probar".

Kuzma es la noticia positiva de los seeding games de los Lakers. Después de ofrecer un mal rendimiento hasta marzo, fruto de los problemas físicos que lo dejaron sin Mundial, Kyle promedia 15,4 puntos, 4,4 rebotes, 1,6 asistencias y 1 robo en 28,4 minutos con un 44% en triples (2º jugador que más triples intenta, 5,1).

"Es una jugada que ya habíamos hecho en entrenamientos y los entrenadores me la han asignado", contó el protagonista. "Me siento muy bien. He hecho mucho trabajo durante la cuarentena, tratando de ser mejor cada día".

"Donde quiero impactar el juego es en la defensa, anote o no. Esa es mi carta ahora en este equipo", señaló Kuz. Ya en el duelo de apertura contra Clippers dejó varias defensas notables ante Kawhi Leonard. Desde entonces, la estela de trabajo defensivo continúa. Le han venido bien los meses de descanso al joven de los Lakers.

