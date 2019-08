Kyrgios se retracta de tildar a la ATP de "corrupta" pero es investigado

La más reciente polémica para el jugador vino después de su victoria por 6-3, 7-6 (7/1), 6-4 ante el estadounidense American Steve Johnson en la primera ronda del US Open, la madrugada del miércoles.

Al ser consultado sobre la multa récord de 113.000 dólares impuesta por la ATP por sus acciones en el Masters de Cincinnati, el jugador dijo que no era algo que le preocupara de cara a su participación en el último Grand Slam del año.

"Para nada", respondió. "La ATP es bien corrupta de cualquier manera, no estoy nada frustrado".

En horas de la tarde, publicó en Twitter un comunicado retractándose de esos comentarios.

"Me gustaría que constara en acta mi aclaratoria sobre mi comentario de la corrupción en la ATP, no hice la mejor selección de palabras y mi punto era abordar lo que yo considero un doble rasero en lugar de la corrupción", indicó.

"Sé que mi comportamiento a veces ha sido polémico y eso me ha metido en problemas, lo que a veces es concedido y válido, pero mi problema es que los demás tengan la misma, menor o mayor atención de los medios por tener el mismo o similar comportamiento y no ser sancionado. Ese es mi problema y sigue siéndolo".

La aclaratoria llegó luego que la ATP decidiera investigarlo, según un comunicado de este miércoles.

"Los comentarios hechos por Nick Kyrgios después de su partido de primera ronda en Nueva York serán evaluados bajo la provisión de Ofensa Mayor del Jugador bajo las Reglas de la ATP," indicó el texto. "Gayle David Bradshaw, Vicepresidenta Ejecutiva de Reglas y Competencia, tomará una decisión, después de una investigación como lo requieren las reglas de la ATP".

"Coherencia y justicia"

Kyrgios fue multado tras romper dos raquetas en Cincinnati y describir a un árbitro como una "herramienta" por recibir un warning por violación del tiempo en su derrota ante el rusa Karen Khachanov.

También lo llamó "basura", "desgracia" y "el peor árbitro del juego".

En su comunicado de este miércoles, agradeció el apoyo del presidente ejecutivo y presidente de la ATP Tour, Chris Kermode, pero dijo que seguirá presionando para que se le trate como a cualquier otro jugador cuando comete violaciones, algo que considera no ha ocurrido.

"Sé que no soy perfecto ni pretendo serlo, y reconozco que a veces he merecido multas y sanciones", admitió. "Pero espero coherencia y justicia con esto en todos los aspectos, hasta la fecha eso no ha ocurrido."