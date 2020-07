LAFC jugará octavos contra Seattle y Galaxy se despide con empate en MLS

Los Galaxy, que dirige el argentino Guillermo Barros Schelotto, han sido una de las grandes decepciones de este torneo con el que la liga estadounidense de fútbol (MLS) se reactivó tras la suspensión de su temporada en marzo por el coronavirus.

En la tercera y última jornada de la fase de grupos, el Galaxy estuvo a punto de sumar una tercera derrota ante el Houston Dynamo, que se adelantó en el marcador en el minuto 17 con un lanzamiento de falta de Darwin Quintero.

La diana del delantero colombiano daba la clasificación al Dynamo como uno de los mejores terceros de grupo, pero el Galaxy selló su eliminación empatando 1-1 en el 90+1 con un penal transformado por el argentino Cristian Pavón, después de un agarrón en el área del hondureño Maynor Figueroa al francés Diedie Traore.

El Galaxy evitó así marcharse del complejo deportivo de Disney World con el casillero en blanco, tras sus dos derrotas en los primeros juegos, incluido un duro 6-2 ante Los Angeles FC (LAFC).

El equipo de Barros Schelotto, que viajó a Orlando con la baja del mexicano Jonathan dos Santos por lesión, también vio como su estrella, Javier 'Chicharito' Hernández, tuvo que abandonar el torneo por lesión tras el primer juego.

"Obviamente las expectativas son altas siempre (...) Pero al hacer el análisis hay muchas conclusiones y no todas son negativas", dijo Barros Schelotto. "Estamos construyendo el equipo. Siempre hay ciclos en la vida donde uno debe ir despacio y otros mucho más rápido. Este es un momento para ir despacio, calculando lo que hacemos".

"Lamentablemente también sufrimos las bajas de Chicharito y Jona, que son jugadores importantísimos dentro del equipo", lamentó el ex jugador y entrenador de Boca Juniors.

