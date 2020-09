Uno a uno de los Lakers en estos playoffs de la NBA

A continuación, analizamos caso por caso la tarea de los angelinos en estos Playoffs, ordenados de acuerdo a su promedio de anotación. ¿Cómo les ha ido a las figuras?, ¿quiénes han sido las sorpresas más positivas?, ¿quiénes están aún en deuda? Lo repasamos.

Anthony Davis

Estadísticas: 28,8 puntos, 9,3 rebotes, 3,6 asistencias, 57,1% de campo y 36,6% en triples.Si quedaba algunda duda sobre la capacidad de Anthony Davis de asumir un rol de súperestrella en momentos de presión, estos Playoffs han terminado de disiparlas. Los Lakers encararon toda la temporada con la idea de que no habría diferencias de protagonismo entre AD y LeBron, sino que conformarían una dupla 1A, 1B. Y si bien la Fase Regular ya había mostrado exactamente eso, quedaba ver si la situación cambiaba una vez comenzada la postemporada.

Lo cierto es que esa paridad de las figuras no solo no se ha modificado en favor de James, sino que por momentos, hasta cuesta elegir quién es realmente el jugador más determinante de Los Angeles, si tenemos en cuenta el impacto en ambos costados del campo. Davis ha cumplido con exacamente todo lo que se pedía de él: dominante en ataque, intimidante en defensa, capaz de adaptarse a diferentes posiciones y sobre todo, de anotar los lanzamientos más importantes de un partido. Y sino que le preguntan a los Nuggets...

El balance realmente no podría ser más positivo para el ex Pelicans.

LeBron James

Estadísticas: 26,7 puntos, 10,3 rebotes, 8,9 asistencias, 54,7% de campo y 34,9% en triples.A diferencia de Davis, LeBron no tenía absolutamente ninguna respuesta para dar en estos Playoffs. Más allá de sus 35 años, la Fase Regular ya había dado muestras claras de su absoluta vigencia, mientras que a esta altura, sería ridículo cuestionar la capacidad de James de potenciar su juego en la postemporada. De todas maneras, su rendimiento no deja de ser sorprendente y extremadamente destacable.

Si bien es cierto que hubo algunos momentos en los que fue algo descuidado con el balón (4,2 pérdidas de promedio) y su tiro externo está más irregular que de costumbre, su control de todas las áreas del juego sigue sin tener paralelo alrededor de la liga. LeBron continúa siendo una locomotora indetenible a la hora de atacar el aro (63,6% en dobles), lidera los Playoffs (mínimo 5 partidos) con sus 8,9 asistencias de promedio y demuestra que cuando lo necesita, aún es un defensor infranqueable. Si se diera un MVP tras las primeras tres rondas, seguramente se lo llevaría.

Las tres series de los Lakers pasaron por las manos de James y veremos si logra sumar una cuarta, en la búsqueda de su cuarto anillo de campeón.

Kyle Kuzma

Estadísticas: 10,5 puntos, 3,2 rebotes, 0,9 asistencias, 45,8% de campo y 31,5% en triples.

Kuzma es uno de los Lakers que aún están en deuda en estos Playoffs. El ala pivote es un jugador algo limitado en su repertorio y cuando no está siendo importante desde la anotación, aporta poco en otros rubros. Sus 10,5 puntos de media en 23,6 minutos no están mal, pero Los Angeles precisará más de su parte, en caso de encontrarse en las Finales con un rival que pueda disminuir defensivamente a LeBron y Davis, algo que no fueron capaces de hacer dos conjuntos defensivos flojos como Denver y Portland, ni tampoco unos Rockets limitados por su falta de estatura.

El oriundo de Michigan no es un jugador consistente y su tiro de tres va y viene, pero dentro de esa irregularidad, los Lakers necesitan encontrar picos más altos de su parte. En los 15 partidos de Playoffs que disputó por el momento, en apenas dos alcanzó 15 puntos o más. Y en ambos casos, se trataron de juegos resueltos por su equipo con enorme holgura (+20 de diferencia). ¿Podrá ser un mayor revulsivo ofensivo en las Finales?

Kentavious Caldwell-Pope

Estadísticas: 9,9 puntos, 1,8 rebotes, 1,1 asistencias, 44,2% de campo y 42,1% en triples.

En un plantel Laker sumamente irregular con el lanzamiento externo, KCP se ha transformado en una pieza muy valiosa, justamente por su consistencia desde el perímetro. El 42,1% que está lanzando de tres es excelente, especialmente si tenemos en cuenta el volumen de intentos (5,1 por partido). Su rol es limitado: estar listo como opción de descarga y competir en defensa, pero está cumpliendo muy bien con él. Sin brillar, es una garantía para Vogel, llegando a seis partidos consecutivos en doble dígito antes de un flojo Juego 5 ante Denver.

Rajon Rondo

Estadísticas: 9,1 puntos, 3,8 rebotes, 7,2 asistencias, 50% de campo y 44,8% en triples.

El camino de los Lakers a las Finales probablemente hubiera sido muchísimo más sinuoso de no ser por Rajon Rondo. Al punto que si hoy hay que elegir al tercer mejor jugador del equipo, el base está claramente en la discusión y con una posición privilegiada en esa carrera.

Rondo ha sido exactamente lo que Kuzma no ha podido ser hasta ahora como Sexto Hombre, teniendo un impacto positivo cada vez que pisa la cancha. Su conducción está totalmente fuera de discusión y sus 7,2 asistencias en 24 minutos son testigo de ello. Pero además ha aportado una buena cuota de goleo, lidera al equipo en porcentaje de triples (44,8%) y se lo nota más concentrado en defensa que en años anteriores (lidera en robos con 1,6). Playoffs Rondo en su máxima expresión.

Danny Green

Estadísticas: 8,1 puntos, 3,3 rebotes, 1,3 asistencias, 35,5% de campo y 36,4% en triples.

Los Lakers esperan tener una mejor versión de Green en las Finales, pero por el momento, no ha sido ese escolta rendidor que tanto se destacó durante sus pasos por San Antonio y Toronto como triplero y defensor. Su tiro de tres ha sido inconsistente, defensivamente ha estado lejos de su mejor versión y sobre todo, ha forzado algunos lanzamientos de dos que sencillamente no parece tener la capacidad de anotar. Sin ir más lejos, su 34,1% en dobles es la peor marca entre los 89 jugadores que han tomado al menos 25 de esos disparos en la postemporada 2020.

Dwight Howard

Estadísticas: 7,3 puntos, 5,5 rebotes, 0,4 asistencias y 67,3% de campo.

Así como el aporte de Rondo ha estado por encima de lo esperado, lo mismo ha sucedido con Howard, especialmente en la serie ante los Nuggets. Si bien por momentos se ha pasado de los límites y tomado algunas decisiones cuestionables, no hay dudas de que le está dando soluciones importantes a Vogel, al extremo de haberse ganado la titularidad en los últimos dos partidos de su equipo ante Denver.

Sus 4,4 rebotes ofensivos por cada 36 minutos son la mejor marca de Los Angeles, como también lo es el 67,3% de campo que está lanzando. En defensa está siendo tan físico como de costumbre, aunque por momentos los rivales han sido capaces de aprovechar su falta de agilidad lateral para dejarlo expuesto en el pick and roll. De hecho, el 52,7% de campo que está permitiendo en lanzamientos defendidos, es el más alto de todo el plantel. En comparación, los otros dos pivotes, Anthony Davis y JaVale McGee, permiten un 43,1% y un 42,9% respectivamente.

Alex Caruso

Estadísticas: 6,6 puntos, 2,2 rebotes, 3 asistencias, 42,2% de campo y 24,4% en triples.

Si de garantías y revulsivos hablamos, Caruso también aparece en el tope de la lista. El tiro de tres lo ha abandonado por completo, pero a diferencia de Kuzma, puede tener su impacto en casi todas las otras facetas del juego: defiende, vuela en transición como pasador o definidor, está en constante movimiento sin el balón, tiene excelentes porcentajes en la pintura, consigue pelotas divididas... básicamente, hace mejor a su equipo.

No es casualidad que sea el quinto Laker con más minutos de promedio en los últimos cuartos (7,6), solo superado por LeBron James (9), Rajon Rondo (8,5), Dwight Howard (7,9) y Anthony Davis (7,9).

Markieff Morris

Estadísticas: 5,3 puntos, 2,9 rebotes, 0,9 asistencias, 50% de campo y 43,6% en triples.

Importante especialmente en la serie ante Houston, en la que Vogel decidió bajar la alineación y rodear a Davis con cuatro tiradores/perimetrales. Caso similar al de KCP, con una función pequeña, que está cumpliendo con creces, tal como lo marca su 43,6% en triples (segunda mejor cifra del equipo). De hecho, ha sido algo más consistente que Kuzma y la repartición de minutos entre ambos ha sido más pareja que durante la Fase Regular.

JaVale McGee

Estadísticas: 2,9 puntos, 3,1 rebotes, 0,5 asistencias y 62,5% de campo.

Quizá el punto más bajo de los Lakers por el momento. Perdió rápidamente su lugar en la rotación ante Houston y algo similar pasó eventualmente ante los Nuggets, donde quedó claro que no podía defender a Jokic. Veremos cómo se adapta al nuevo rival en las Finales, pero por ahora, sus 9,6 minutos por partido (promedió 16,6 en la Fase Regular) están más que justificados.

El Resto

Otros cinco jugadores han visto minutos en estos Playoffs para los Lakers, pero ninguno es hoy parte de la rotación de Vogel, sacando situaciones extraordinarias. JR Smith no ha podido aportar con el tiro de tres (5-19 en 65 minutos totales), Dion Waiters, Jared Dudley y Quinn Cook casi no son tenidos en cuenta, mientras que el novato Talen Horton-Tucker tuvo algún aporte interesante frente a Houston, pero no ha vuelto a pisar la cancha desde entonces.

