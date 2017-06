Los Lakers presentan oficialmente a Brook Lopez

“Esto no es selecciones del draft, no es de otros jugadores que se fueron del equipo, no es de espacio salarial”, dijo Pelinka. “Esto se trata de este gran ser humano del que estamos muy emocionados que hará parte de los Lakers”.

Mucho se dijo que el intercambio entre los Nets de Brooklyn y el quinteto angelino se hizo para liberar algo del espacio salarial y el exagente de Kobe Bryant quiso evitar preguntas incómodas de los medios de comunicación que se reunieron el miércoles en las instalaciones de entrenamientos del equipo en El Segundo.

Los Lakers enviaron a D’Angelo Russell y Timofey Mozgov a los Nets en canje por López y la selección 27 del draft.

Mozgov tenía un contrato de cuatro años por $64 millones, que en combinación con el de Luol Deng ($72 millones) por la misma cantidad de tiempo, imposibilitaban a los Lakers mover o atraer jugadores de gran calibre.

“Es un sueño hecho realidad”, dijo López.

El centro nació en North Hollywood y creció viendo a los Lakers en mejores épocas que lo que vive el equipo actualmente.

“Soy un chico californiano, estudié en Fresno, crecí en North Hollywood, vi a Kobe y Shaq (O’Neal) ganar campeonatos, el segundo nombre de mi hermano es Byron, por Byron Scott”, detalló. “Somos una familia Lakers definitivamente”.

El jugador aseguró que ayudará al equipo de la mejor manera posible, incluso servirá como mentor a los más jóvenes que empiezan y llevan poco tiempo en el equipo.

Brook sorprendió en la última temporada por agregar a su arsenal con disparos desde más allá de los 15 pies. Según el jugador, no es algo que había aprendido a hacer sino que no se le había dado la oportunidad de hacerlo hasta ahora.

“Creo que puedo hacer mucho por el equipo y con respecto a mis disparos de distancia de tres y demás, cuando era chico jugaba contra mis hermanos que eran más altos que yo, entonces tenía que optar por hacer disparos de lejos”, recordó López. “Siempre he sentido que tengo el toque para hacer esos disparos”.

Con respecto a cómo entre en el sistema de Luke Walton, Pelinka estipuló que no deberá tener problema alguno para que el centro se adapte al estilo de juego pues López puede jugar en los espacios abiertos.

“Es un jugador versátil que permitirá a Luke ponerlo de la manera cómo le gusta jugar y cumplir con la visión que tiene para este equipo”, aseguró Pelinka.

López agregó que no tuvo mucho que decir en cuestión de tener la oportunidad de demostrar su manera de jugar completamente.

“Cuando llegan entrenadores y te ven piensan en usarte de alguna manera. Aquí siento que entienden que puedo ofrecer más y si algún día me toca lanzar desde la distancia de tres, pues así lo haré para aportar al equipo”, dijo López.