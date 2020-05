El ex jugador de Los Angeles Lakers espera que la NBA tenga en cuenta en sus planes de reanudar la temporada a los jugadores que afrontan riesgos de salud adicionales frente a la amenaza del virus.

"Esperaría que hubiera comprensión (por parte de la NBA) si alguien no se sintiera cómodo al volver, que se le diera un pase", dijo Nance en una entrevista con la cadena ESPN publicada el lunes.

"Aunque des una imagen de salud, algunas personas tienen problemas que no puedes ver", recalcó el jugador, de 27 años.

La NBA permanece suspendida desde el 12 de marzo a causa de la pandemia de COVID-19 y desde entonces sigue analizando diferentes posibilidades para reanudar la temporada en un escenario en el que los jugadores sean protegidos al máximo del virus.

Desde el pasado 8 de mayo, la liga autoriza los entrenamientos individuales de jugadores bajo estrictas medidas de seguridad. Los Cavaliers fueron uno de los dos únicos equipos que el mismo 8 de mayo abrieron sus puertas a los jugadores que voluntariamente quisieron ejercitarse, y Nance fue uno de ellos.

La terapia que sigue el ala-pívot para combatir la enfermedad de Crohn, un tipo de afección intestinal inflamatoria, le permite jugar al basquetbol profesional pero debilita su sistema inmunológico y le hace más vulnerable a un posible contagio del nuevo coronavirus.

Nance admitió que estuvo "absolutamente aterrorizado" al enterarse de que el pívot de los Utah Jazz Rudy Gobert dio positivo en un test de coronavirus - el caso que desencadenó la suspensión de la NBA - porque se había enfrentado a él recientemente.

"Somos jóvenes y sabes el tipo de forma en la que están los jugadores. Te gustaría pensar que (el impacto del virus) no sería lo que podría ser para otras personas", dijo Nance. "Pero no lo sabes. Todavía estoy asustado y no quiero contagiarme".

Cuando la liga fue suspendida los Cavaliers tenían un balance de 19 victorias y 46 derrotas, el segundo peor de la competición tras los Golden State Warriors.