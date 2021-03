LeBron James: "Es mi trabajo resolverlo en ambos extremos del campo"

Por TVMAX



La lesión de Anthony Davis dejó en una situación muy complicada a Los Angeles Lakers, carentes de su segunda estrella y sin tiempo prácticamente para recomponerse y ajustar lo necesario en su sistema e idea de juego. A los cinco siguientes partidos desde su baja los angelinos sumaron cuatro derrotas, entrando en una peligrosa dinámica y con un nivel tanto ofensivo como defensivo muy por debajo de lo que nos tenían acostumbrados. Sin embargo, varios días de entrenamiento en las instalaciones sirvieron para vencer a los Blazers el pasado 26 de febrero y para repetir con otro imponente triunfo ante los Golden State Warriors por 117 a 91.

Un lavado de cara para los Lakers ha venido desde la defensa, parcela desde la cual han comenzado nuevamente a construir su filosofía de juego, capitaneados por un LeBron James que en la última semana parecía haber dado un paso atrás. La estrella del conjunto californiano dejó atrás ese bajo rendimiento para conducir a los suyos a la victoria con 16 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 2 tapones en tan solo 24 minutos de juego. "Dormiré mejor esta noche, eso seguro", bromeó Frank Vogel por el corto periodo de tiempo que estuvo LeBron en cancha.

Los angelinos han sabido recuperarse y reaccionar tras un inesperado momento de crisis en donde estuvieron lejos de las expectativas ante rivales directos como Nets o Jazz. "Hemos hecho un buen trabajo en nuestras sesiones de vídeo y en la preparación del partido, creo que hoy ejecutamos bien", aseguró James al finalizar el encuentro. "Sabíamos que no lo estábamos haciendo bien en ataque y defensa y trabajamos en los entrenamientos para corregirlo y eso creo que nos ha ayudado en los dos últimos partidos".

Todo ello para dejar a los Warriors en su mínima de anotación de todo el curso, forzándoles a cometer un total de 20 pérdidas y dejándoles en un bajo 23,5% en triples. El gran esfuerzo colectivo quedó claro desde el inicio donde no permitieron a los visitantes anotar más de 21 puntos en el primer cuarto en un gran trabajo de Schroder y James.

"Es mi trabajo resolverlo en ambos extremos del campo", dijo LeBron sobre su responsabilidad para salir del mal momento. "Defensivamente he estado más activo, tratando de estar en la mejor posición para ayudar al equipo. No me sentó bien perder por lo que tuve que averiguar qué era lo mejor para el grupo e hicimos un buen trabajo los dos últimos partidos".

Fuente: nba.com