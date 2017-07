LeBron asegura que Curry debe ganar al menos 400 millones

En un retweet de la descripción de Ann Killion, columnista de San Francisco Chronicle de cómo el valor ascendente de los Warriors ha coincidido con la ascensión de Curry, James cuestionó el tope salarial de NBA.

So tell me again why there's a cap on how much a player should get?? Don't answer that. Steph should be getting 400M this summer 5yrs. #JMTshttps://t.co/jMYfI0umWK