La estrella estadounidense de las piscinas, Katie Ledecky, no olvidará su cuarto título mundial consecutivo en los 800 metros en estilo libre, que consiguió este sábado en Gwangju (Corea del Sur), ya que llegó tras una semana muy difícil, en la que estuvo enferma, hasta el punto de tener que pasar unas horas en un hospital.

"Cada carrera tiene su propia historia. La de hoy tiene una que podré contar mucho tiempo", explicó tras su victoria, revelando que había pasado el martes siete horas en el hospital por dolores de cabeza, insomnio y un ritmo cardíaco anormalmente elevado.

A sus 22 años, Ledecky había tenido que ser declarada baja ese martes para la final de 1.500 metros, donde perdió su título, y para las series de los 200 metros.

La estadounidense creyó entonces que tenía también que renunciar a los 800 metros.

"Me fui a nadar esa mañana para calentar y tuve náuseas, no estaba bien", explicó. "Tuve un pequeño momento de duda, pero me recuperé y conseguí que hoy funcionara todo", respiró aliviada.

"La pasada noche, después de haber visto todas las carreras tan rápidas, dije a mi entrenador que quería nada bien hoy, de verdad", añadió.

En la final de 800 metros, la cinco veces campeona olímpica llegó a temer por la victoria cuando fue alcanzada y superada provisionalmente por la campeona europea italiana Simona Quadarella, a la que pudo superar luego, para conquistar el que es su decimoquinto título mundial, con un crono de 8 minutos, 13 segundos y 58 centésimas.

"Tomé la salida sin saber si podía lograrlo, pero una vez ahí quería terminar de la mejor manera posible", explicó.

Su actuación impresionó incluso a su compatriota Caeleb Dressel, la gran estrella de este Mundial-2019, con seis oros por el momento.

"No la he visto desde hace varios días", explicó el nadador de Florida. "Conociéndola, si dice que se siente al máximo es que no está nada bien", apuntó.

"Esta chica es realmente tenaz. ¿Cómo nadar un 800 metros después de haber muy enferma durante días? Es la mejor del mundo y hoy lo ha demostrado", apuntó.