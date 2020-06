El Levante casi certifica la permanencia

No fue el Levante tan superior como reflejó el marcador final en cuanto a juego, pero sí en efectividad. Cada llegada del equ8ipo valenciano era gol y cada remate del Betis, una parada de Aitor Fernández, que fue uno de los mejores de su equipo, con intervenciones determinantes.El técnico Alexis Trujillo mantuvo el dibujo de tres centrales de su estreno en el banquillo y el Betis arrancó muy bien el partido, encerrando al Levante en su campo y manejando el duelo a su antojo, con un Fekir muy activo en los metros finales. Precisamente el atacante francés tuvo la primera ocasión de gol del partido, pero Aitor despejó el balón con un pie. Apenas diez minutos después, el Betis dispuso de otra buena opción de marcar, pero el disparo a bocajarro de Canales se topó de nuevo con un Aitor soberbioEl Betis se estaba mostrando muy superior, pero el Levante, con muy poco, castigó al cuadro sevillano y de qué manera. A los 21 minutos, a Mayoral le valió con irse de su marcador para batir a Joel Robles por debajo de las piernas y un cuarto de hora después, Bardhi, en un acción muy similar, disparó muy ajustado a un poste y puso el 2-0. Una losa anímica para los verdiblancos, que llegaron cabizbajos al descanso.Alexis dio entrada en la segunda parte a Juanmi y Tello en busca de una reacción ofensiva del Betis, que salió en tromba. Fekir, de nuevo, se topó con Aitor y un minuto después marcó Juanmi, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Sin embargó, de nuevo golpeó de manera letal el Levante en la primera ocasión que tuvo. Morales rompió el fuera de juego y, tras sortear al meta, subió el 3-0 al marcador.Alexis varió su dibujo, dio entrada a nuevos jugadores y el Levante siguió a lo suyo. Cada aproximación local era una ocasión manifiesta de gol y Rochina, tras un doble remate, aumentó la ventaja levantinista y dejó el partido visto para sentencia con un 4-0 demoledor con media hora de juego por delante.Con el partido completamente roto, el Betis buscó maquillar el resultado y el Levante, al contragolpe, ampliar su goleada. Canales por fin consiguió batir a Aitor, tras un gran desmarque, control y remate, y Juanmi pudo marcar el segundo del Betis y empezar a creer, pero de nuevo emergió la figura de Aitor.Los minutos finales fueron de dominio del Betis. Juanmi marcó el 4-2 en el único error del portero local, pero ya no había tiempo para más. El Levante sumó su primer triunfo en el exilio en La Nucía, vio cómo reapareció Rober Pier tras una grave lesión y la próxima jornada podría alcanzar matemáticamente la permanencia. - Ficha Técnica: 4. Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Radoja (Rober Pier, m.88), Campaña, Rochina (Melero, m.64), Bardhi (Hernani, m.64), Morales (Roger, m.64) y Borja Mayoral (Sergio León, m.72). 2. Betis: Joel Robles, Sidnei, Bartra (Guardado, m.58), Feddal, Barragan (Juanmi, m.46), Guido (Tello, m.46), William, Älex Moreno, Canales, Fekir (Lainez, m.83) y Loren (Borja Iglesias, m.74) Goles: 1-0, m.21: Borja Mayoral. 2-0, m.35: Bardhi. 3-0, m.50. Morales. 4-0, m.59: Rochina. 4-1, m.70: Canales. 4-2, m.87. Juanmi. Árbitro: Jaime Latre (C. Aragonés). Amonestó por el Betis a Feddal, William Carvalho, Borja Iglesias y Barragán. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Santander disputado en el estadio Camilo Cano de La Nucía a puerta cerrada.