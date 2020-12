Lewandowski confía en llevarse el premio FIFA 'The Best'

El delantero polaco, el astro argentino del FC Barcelona y el goleador portugués de la Juventus de Turín son los tres aspirantes a llevarse el galardón.

"Fuimos los mejores, de eso no hay duda", afirmó Lewandowski un día antes de la ceremonia de entrega en la sede de la FIFA en Zúrich.

Luego de una temporada "en la que has marcado muchos goles y lo has ganado todo, no creo que haya nadie con el que pueda compararme", añadió el delantero de 32 años.

El Bayern de Múnich conquistó los tres grandes trofeos a los que optaba en 2019-2020 con Lewandowski como máximo goleador en las tres competiciones.

Lewandowski ya fue nombrado mejor jugador en Alemania y en Europa.

El croata Luka Modric, designado como el FIFA 'The Best' en 2018, es el único jugador en romper la hegemonía Messi-Cristiano desde 2008.

¿Podrá el delantero polaco, cuyo compañero Thomas Müller lo apodó 'LewanGOALski, inscribir su nombre entre los más grandes?

"No hay nadie que lo merezca tanto como Robert", afirmó el técnico del Bayern Hansi Flick, que aspira a ser elegido entrenador del año junto a Marcelo Bielsa y Jurgen Klopp.

El capitán del gigante bávaro, Manuel Neuer, que aspira al premio al mejor arquero masculino junto a Jan Oblak y Alisson Becker, afirmó que Lewandowski es "único".

"Estoy muy feliz por tenerlo en mi equipo, y no de tener que jugar contra él", bromeó.

Pero Lewandowski confesó que no se sorprenderá si el jueves es el nombre de Messi el que suena como ganador: "Habrá que esperar 100 años para que nazca alguien como él".