Fue a través de un comunicado del propio organismo que se dio a conocer la noticia de que el Clausura 2020 en las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 terminarían antes de lo programado, esto debido a la situación que se está viviendo por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Con esto se da por hecho que los actuales torneos de las categorías antes detalladas culminarán sin campeón y los diversos clubes estarán a la espera de lo que se decida tanto en Primera División, como en el Ascenso MX y la rama femenil.

Texto: Diego Moreno (90 min)