Lovren, del Liverpool, siente "asco" por amenazas de muerte a su familia

"Algunas personas son horribles. Me da igual lo que se me ataque a mí, ello dice más sobre la gente. Pero es imposible ignorar cuando mi familia está amenazada. No puedo aceptarlo. Me da asco", escribió el jugador de 28 años en su cuenta de Instagram.

El ex del Lyon añadió una captura de pantalla que mostraba una amenaza; "voy a asesinar a tu familia".

Su club no se ha referido al incidente, aunque el entrenador Jurgen Klopp defendió a su jugador.

"Seguro que no ha sido la mejor semana para Dejan, pero esto es sólo fútbol. No somos mejor o peor persona por un error en un partido. Cuando pienso en Dejan encuentro más cosas positivas que negativas".