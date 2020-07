Lucha final emocionante por plazas de Champions en la Premier

A dos jornadas del final, es Chelsea el que está en posición ventajosa con 63 puntos, pero los Blues tienen un desplazamiento peligroso el miércoles (19h15 GMT) al campo del campeón, Liverpool.

Los Reds, heridos en su orgullo tras sus recientes derrotas en los campos del Manchester City (4-0) y Arsenal (2-1) estas últimas semanas, querrán hacerlo bien en el último partido de la temporada de Premier en casa, en el que recibirán el trofeo en una ceremonia a puerta cerrada.

Chelsea no será tal vez tercero al inicio de este partido, que llega el miércoles, ya que sus dos rivales jugarán antes.

Leicester (4º, 62 puntos), primero, disputará un partido difícil en el campo del Tottenham (7º, 55 puntos) el domingo (15h00 GMT).

"We’ll have the same squad as last night."Brendan Rodgers on his #TotLei team plus injury news on Maddison, Chilwell, Fuchs and Albrighton 👇