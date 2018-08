Luis Enrique: "No voy a imponer mano dura"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, apuntó la necesidad de un seleccionador con carácter cuando se decidió por la figura de Luis Enrique. Tras su primera convocatoria, revolucionaria, el técnico marcó el camino de lo que será su forma de dirigir al grupo.

"No voy a imponer mano dura en ningún caso. Que tengo carácter es evidente, no lo voy a esconder, pero creo que es un buen carácter. Cada grupo es diferente y no podría juzgar lo que ha pasado. Tras un mal resultado es un grupo renovado, cambiado con once jugadores que no han estado en el último Mundial, pero no tengo fórmulas exactas para grupos. Cada uno necesita un traje a medida", aseguró.

Pese a la ausencia de numerosos jugadores que estuvieron en el reciente Mundial de Rusia, Luis Enrique aseguró que su lista va orientada a evolucionar un estilo.

"No he tenido ningún momento intención de hacer una revolución. Evolucionar el estilo de las últimas fases finales es necesario. Desde aquí no me he fijado en edad, si son guapos o feos, me caen bien o mal, solo en los mejores jugadores para esta convocatoria", señaló.

Apuntó a novedades continuas y alejarse del inmovilismo: "Seguramente en las siguientes convocatorias habrá cambios en función del nivel y comportamiento de los jugadores".

Y como los seleccionadores que han pasado desde que se conquistó Europa y el mundo, su idea es no tocar el estilo del éxito: "El estilo va a ser el mismo en cuanto a posesión de balón, tener más peso en los partidos pero siempre con matices".

"Si nos comparamos con la mejor versión de la selección de las dos Eurocopas y Mundial. en algunos aspectos de juego posiblemente seamos inferiores con esa selección, pero no nos tenemos que comparar con esa y sí con las actuales rivales. No somos inferiores a ninguna. Tenemos que evolucionar porque estamos lejos de las mejores en la clasificación", opinó.

Sorprendido por el trabajo tan intenso que ha tenido en el verano para diseñar la lista de convocados, el nuevo seleccionador afirmó que no tuvo dudas y menos aún "tras verlos competir". Además, a la prelista ha añadido el nombre de Paco Alcácer.

"Ha sido un curro que no esperaba, bastante potente. La lista de 73 que actualizo a 74 con Alcácer metido en ella ya en el Dortmund. Espero disfrutar mucho de esta semana intensa de entrenamientos y luego me vendrá de maravilla descansar porque le pongo pasión e intensidad y eso desgasta", comentó.

A la hora de elegir, el nuevo seleccionador confesó que tiene algunos jugadores fijos, sea cual sea su estado de forma, si juegan en sus clubes o no, y que la mayoría serán llamados en función de su rendimiento.

"Hay un grupo reducido de jugadores fijos que pueden pasar por momentos que no estén al cien por cien, pero tenemos confianza grande en ellos, y el resto será importante su estado de forma".