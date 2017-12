La situación: "Mañana (por viernes) tengo una reunión, vía Skype, con Universitario. Me encuentro en Argentina ahora mismo. Mañana tendremos noticias. Vamos a ver cómo avanza el tema".

Cuánto gana Tejada en la 'U': "No te voy a confirmar las cifras. No me parece correcto. (Tejada) No aceptaría una reducción en su sueldo".

Tejada y Universitario: "No tengo ninguna oferta formal por parte de la 'U'. No te puedo responder correctamente a la pregunta".

La decisión de Tejada: "La idea que tiene Luis es continuar en la 'U'. Pero continuar con algunas modificaciones contractuales. Veremos qué pasa. Luis está abierto a querer seguir, siempre y cuando la condiciones sean lógicas. Esa es la verdad".

Otros pretendientes: "Hemos tenido muchas consultas sobre su situación contractual. La prioridad la tenemos con la 'U'. Con base en la reunión de mañana, veremos y trabajaremos en otras ofertas".