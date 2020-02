“Yo solo quería jugar al fútbol, todos los jugadores profesionales quieren jugar y el Zenit me quería para jugar y elegí el Zenit. No tenía problemas ni salí con problemas, todavía hablo a veces con Abidal. Me fui al Zenit porque quería jugar. La única cosa que queda es que cada vez que tenía la oportunidad, nadie puede decir lo contrario, yo estaba preparado para jugar. Cuando estaba en el campo daba todo, lo hacía bien, le daba un poco más de gas al partido. Salí un poco triste, pero sabía que había cumplido mi sueño. Jugué la Champions, marqué, marqué al Real Madrid en el Clásico. Y salí con la cabeza tranquila porque hice un buen trabajo”, afirmó el atacante.