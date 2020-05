Manuel Rodríguez Rodríguez un zurdo con poder en el Béisbol Mayor panameño

En su recorrido de 10 años en la pelota nacional mayor, Rodríguez Rodríguez suma 42 cuadrangulares en su carrera y se ubica quinto en la lista de los 10 Grandes entre peloteros activos.

El santeño Javier "Yuma" Domínguez, es el líder de los jonroneros activos con 59 bombazos, escoltado por su compañeros de equipo, Abraham Aguilar, quien tiene 51 jonrones; le sigue el coclesano Ramón Castillo, con 46; y Sergio Araúz (Chiriquí Occidente - Chiriquí – Panamá Metro - Bocas del Toro), con 43.

El sexto lugar de los jonrones activos es para Yoni Lasso (Panamá Oeste - Herrera - Bocas del Toro), con 39; Jonathan Saavedra (Chiriquí), con 36; Carlos Quiroz (Chiriquí), con 31; Ángel Chávez (Bocas del Toro - Chiriquí), con 28; y Adolfo Rivera (Panamá Oeste - Bocas del Toro) con, 27.

Rodríguez Rodríguez, de 34 años de edad, empezó a jugar en el béisbol nacional mayor en el año 2010, después de estar enrolado en la pelota profesional con el equipo Bravos de Atlanta y su circuito de ligas menores.

"Estar en el Top 10 de jonrones para mi es algo muy especial, sobre todo ser el zurdo de más poder entre los activos, yo espero seguir jugando uno o dos años más y tratar de dar lo mejor de mí en cada partido", dijo Manuel Rodríguez Rodríguez, hijo de la leyenda y líder de jonrones de todos los tiempos, Manuel Rodríguez.

En el Top Rank de todos los tiempos, el líder máximo es el herrerano Manuel Rodríguez, quien sonó 140 bombazos en su carrera, empleando 508 juegos y 1,902 veces al bate, para poder completar su registro de jonrones.

El Top 10 histórico de todos los tiempos lo componen Yoel Vega, de Coclé, en la segunda casilla, con 117; Virgilio Kaa (Chiriquí), con 103; Roberto Domínguez, de Los Santos, con 88; Rigo Villarreal, de Coclé, con 85; Freddy Herrera (Veraguas - Chiriquí), con 84; José Solís, de Los Santos, con 80; Carlos Muñoz, de Los Santos, con 74; Eric Espino (Panamá Oeste - Veraguas), con 67; y Alberto Sáez, de Los Santos, con 65.

Manuel Rodríguez padre y Manuel Rodríguez Rodríguez, juntos suman 182 bombazos entre ambos en la pelota mayor, una alta distinción para una pareja de padre e hijo en el circuito panameño de más alto nivel en el béisbol.

"Eso es algo que me enorgullece, mi padre el líder de jonrones de todos los tiempos, eso me inspira y me motiva siempre", dijo Rodríguez Rodríguez.

En su carrera deportiva, Manuel Rodríguez Rodríguez ha empleado un promedio ofensivo de por vida de .290, el sexto mejor en el ranking de peloteros activos en la pelota panameña.

El liderazgo de promedio al bate entre activos lo comparten los chiricanos Jonathan Saavedra y Carlos Quiroz, ambos con .346, siguen Valentino Arce, de Bocas del Toro, con .329; Sergio Araúz (Chiriquí Occidente - Chiriquí – Panamá Metro - Bocas del Toro), con .303; Marlon Mesa (Bocas del Toro), con .295; Adolfo Rivera (Panamá Oeste - Bocas del Toro), con .290; igual que Rodríguez Rodríguez.

Siguen Víctor Vásquez (Los Santos – Panamá Metro - Bocas del Toro), con .285; Yoni Lasso (Panamá Oeste - Herrera - Bocas del Toro) con, .270; y cerrando el Top 10, el segunda base de Panamá Oeste Alcibíades López, con .262.

Los números activos de Manuel Rodríguez Rodríguez los ha logrado en 310 partidos jugados, 1,303 veces al plato, con 185 carreras anotadas, 331 imparables, 61 dobletes, 3 triples, 184 remolques y se ha ponchado en 146 ocasiones.