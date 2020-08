Se retrasa el debut de Manuel Vargas en Armenia por casos de Covid-19

El volante panameño Manuel Vargas estaba listo para debutar con su club el FC Lori en la primera división de Armenia, este lunes, ante el FC Van.⁣ No obstante, tendrá que esperar para su estreno, debido a que cinco compañeros salieron positivos al Covid-19.

"Cinco compañeros salieron positivos, ya están aislados. No vamos a jugar", señaló Vargas.

"Me encuentro muy bien, listo para saltar a la cancha, en cuanto a las condiciones del contrato y donde le alojaron por ahora no tengo quejas, estoy en un hotel bueno, se llama Kirobakan, hasta que me ubiquen en un apartamento".

"Lamento mucho lo que sucedió con mis compañeros (Ronaldo) Dinolis y (Luis) Pereira, los vi poco cuando llegué al equipo, solo vi a Ronaldo, pero desconocía lo que estaban pasando", agregó.⁣

"A mi gente en Panamá les digo que estoy bien y enfocado en dar el máximo en la cancha", dijo el futbolista a SomosLaSele. ⁣