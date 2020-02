Marcos Allen, sobre que se trabaja esta última semana: ''Estamos trabajando más lo táctico, lo técnico, en la parte física hemos ido avanzando bastante bien igual en el club, ya concentrado para lo que viene en los amistosos''.

Sobre su adaptación dentro de la selección: ''Los compañeros y el cuerpo técnico me da la confianza, eso es lo importante para un jugador y ahí vamos trabajando, dando lo mejor de uno y cuando se de la oportunidad, hacerlo de la mejor manera''.

Preguntado sobre que les pide Américo Gallego: ''Que juguemos rápido con los pies, estemos seguros y ordenemos la defensa''.

Sobre la presión debido a ser los último días, ya con vistas a la convocatoria: '' No, no creo que haya ningún tipo de presión y cada uno da lo mejor de sí. El profe nos lo dice, no hay que demostrar nada, solamente que juguemos y los 18 que estén en la lista, se que lo van a hacer bien y no hay presión''.

Acerca de la idea de Américo Gallego: ''Para eso son los microciclos, el profe nos ha dado una idea de juego y vamos poco a poco, captándola y mejorándola rápidamente.

En la actualidad no pasa por un buen momento por su club: ''No pierdo comunicación en los tres días que estoy acá con ninguno de mis compañeros y siempre me mantengo aquí y allá. Cuando estoy acá, me mantengo enfocado las horas que estoy aquí y cuando salgo hablo con los profes y con mis compañeros de Plaza Amador''.